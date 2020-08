Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Espelkamp (ots)

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung B 239/Gestringer Straße erlitt am Montagmittag eine 38-jährige Frau aus Espelkamp leichte Verletzungen. Die Frau war zusammen mit ihrer zwölfjährigen Tochter gegen 13 Uhr auf der Gestringer Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die B 239 in Richtung Lübbecke abzubiegen. Nachdem sie mit ihrem Skoda bei "Grün" in den Kreuzungsbereich einfuhr, musste sie für einen Augenblick verkehrsbedingt warten.

In diesem Moment kam es zum Aufprall mit dem Mercedes einer 34-jährigen Frau aus Elmshorn, die auf der B 239 in Richtung Norden fuhr. Aufgrund der Ampelschaltung geht die Polizei davon aus, dass die Mercedesfahrerin trotz Rotlicht die Kreuzung passieren wollte. Die 34-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Vorsichtshalber war ein Notarzt zur Einsatzstelle ausgerückt. Er kümmerte sich um die über Schmerzen klagende Skoda-Fahrerin. Deren Tochter erlitt keine Verletzungen. Beide Autos wurden abgeschleppt.

