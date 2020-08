Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lübbecke (ots)

Auf einem Stellplatz an einem Mehrfamilienhaus am Pfarrlandweg 3a ist schwarzer Nissan Micra von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Die Besitzerin hatte ihren Wagen am Freitagabend gegen 21.15 Uhr dort abgestellt. Als sie am nächsten Morgen gegen 11 Uhr zu ihrem Auto kam, war der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Da sich der Verursacher bisher nicht gemeldet hat, sucht die Polizei nun Zeugen des Parkplatzunfalls. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

