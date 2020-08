Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fünf verletzte Rinder

Hüllhorst (ots)

Zu einer Weide am Heidkamp in Hüllhorst-Oberbauerschaft wurde die Polizei am Samstagmorgen gerufen. Ein Anwohner hatte bei den dort stehenden fünf Rindern Verletzungen bemerkt.

Gemeinsam mit dem ebenfalls verständigten Besitzer wurde festgestellt, dass bei den Tieren deutlich sichtbare Verletzungen vorlagen. Betroffen waren unterschiedlichste Körperregionen wie Hinterteil, Rücken und Hals. Zudem blutete ein Ohr stark. Den ersten Eindrücken zufolge handelte es sich offenbar um Biss- und Kratzspuren. Wie diese entstanden, war nicht zu klären.

Eine Verletzung der eineinhalb Jahre alten Tiere der Rasse "Weiß-Blaue Belgier" an dem Weidezaun wurde ausgeschlossen, da sich dort keinerlei Spuren von Fell oder Blut befanden. Eine Versorgung der Wunden wollte der Eigentümer zunächst selbst übernehmen, schloss aber eine spätere Hinzuziehung eines Veterinärs nicht aus.

Vorsorglich wurde von der Polizei das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) über den Vorfall informiert. Von dort aus sollte ein regionaler Wolfsexperte in Kenntnis gesetzt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell