Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: 36 Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Freitag (24. Juli) an den Straßen "Biegerfelder Weg" und "Zum Mühlenkotten" 36 Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dabei beschädigten sie die zur Fahrbahnseite geparkten Pkw-Türen. Zeugen hatten gegen 14:25 Uhr auf der Buchholzer Wache den Vorfall angezeigt. Als die Beamten sich vor Ort ein Bild machten, stellten sie an weiteren Autos Lackschäden fest. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell