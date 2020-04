Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim/Altdorf - Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Am Samstagnachmittag, zwischen 15:45 und 16:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Kreuzung Tullastraße/Stückle-Straße einen Stromverteilerkasten. Durch die Kollision entstand am Verteilerkasten ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07821 277-0.

