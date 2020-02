Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt - Ratingen - 2002021

Mettmann (ots)

Am Montagmittag des 03.02.2020, gegen 12.20 Uhr, befuhr eine 80-jährige Frau aus Düsseldorf, mit ihrem blauen PKW VW Golf Plus, die Duisburger Straße im Ratinger Ortsteil Lintorf in Fahrtrichtung Breitscheider Weg. In einem von einer Verkehrsinsel erzeugten Engpass, in Höhe des Hauses Nr. 70, überholte sie eine in gleicher Richtung fahrende Fahrradfahrerin aus Ratingen. Die 87-jährige Velo-Fahrerin war hier auf ihrem blau- und silberfarbigen Damenfahrrad der Marke Excelsior unterwegs.

Im Überholvorgang kam es zur seitlichen Kollision zwischen PKW und Fahrrad. Deshalb stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden. Beim Sturz wurde die 87-jährige Ratingerin schwer verletzt und deshalb mit einem angeforderten Rettungswagen in eine Unfallklinik nach Duisburg gebracht, wo die Patientin zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb.

Am Fahrrad und am PKW entstand beim Unfall ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 900,- Euro.

