Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall an Kreuzung (04.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am gestrigen Donnerstag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Lupfenstraße / Neuffenstraße. Eine 52-Jährige befuhr die Neuffenstraße mit ihrem Dacia Sandero und wollte die Lupfenstraße überqueren. Von der Sonne geblendet übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten 54-jährigen Audi-Fahrer, der in Richtung Rottweiler Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos. Beide Autoinsassen blieben unverletzt. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell