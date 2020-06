Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Betrunkener Autofahrer gestoppt (04.06.2020)

Stockach (ots)

Rund 1,5 Promille Atemalkohol hatte ein 36-jähriger Autofahrer, der am Donnerstag gegen 23.45 Uhr in der Zoznegger Straße von der Polizei kontrolliert wurde. Der Mann war den Beamten durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen, weshalb sie ihn stoppten und kontrollierten. Als sie Alkoholgeruch wahrnahmen brachten sie ihn in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er wurde darüber belehrt, bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen.

