Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Entsorgung von Grüngut

Dohm-Lammersdorf (ots)

Am 10.04.2020 gegen 12:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen (dunkler Kombi, eventuell Audi A4) mit angehangenem Anhänger (mit blauer Plane) zum Wertstoffsammelplatz der Ortsgemeinde Dohm-Lammersdorf in der Hillesheimer Straße und entsorgte dort illegal eine größere Menge an Grüngut.

Durch Zeugen wurde das Fahrzeug und die Person beobachtet, so dass mitgeteilt werden konnte, dass es sich um ein Fahrzeug aus dem Zulassungsbezirk des Vulkaneifelkreises handelte.

Weitere Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, dürfen gebeten werden sich mit der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 in Verbindung zu setzen.

