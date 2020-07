Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: SUV-Fahrer gesucht

Duisburg (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariates 21 suchen den Halter eines grauen SUV, dessen Fahrradträger am 12. Juni stark beschädigt worden ist. Zeugen hatten an diesem Freitag an der Walther-Rathenau-Straße beobachtet, wie ein 63-jähriger Fahrer beim Ausparken erst einen grauen Mercedes und dann den grauen SUV touchierte. Sie riefen die Polizei. Nachdem die Beamten in den folgenden Wochen den Senior als Verursacher aufspüren konnten, fehlt jetzt für das komplette Bild der Besitzer des zweiten beschädigten Wagens, also des grauen SUV. Wer Angaben zu dieser Person machen kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell