Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Großbundenbach (ots)

Zeit: 29.06.2020, 20:00 Uhr - 30.06.2020, 07:30 Uhr Ort: Großbundenbach, Frühlingstraße 27 SV: Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer - vermutlich in Richtung Bergstraße unterwegs - streifte beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsrichtung geparkten silberfarbenen VW-Golf dessen linken Außenspiegel, wodurch Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht. | pizw

