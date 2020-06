Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert und berauscht geflüchtet

Ahaus (ots)

Ein 40-jähriger Ahauser hat bei seiner rasanten und rücksichtslosen Autofahrt einen Straßenbaum in Wüllen "gefällt". Am Mittwoch fuhr er mit einem Auto auf der Stadtlohner Straße (L 572) aus Ahaus kommend in Richtung Stadtlohn. Gegen 13.10 Uhr bremste er in Höhe eines Versicherungsbüros plötzlich stark ab, driftete um die eigene Achse und prallte schließlich gegen einen Straßenbaum. In mehreren Teilen fiel dieser auf den Rad-/ Gehweg. Wie Zeugen berichteten, sei der Ahauser nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug gestiegen, schreiend und schimpfend in das naheliegende Versicherungsbüro gegangen, um schließlich wieder in das Fahrzeug zu steigen und Richtung Ahaus zu flüchten. Es sei nur ein glücklicher Zufall gewesen, dass keine Radfahrer oder Fußgänger zu Schaden gekommen seien. An der Wessumer Straße wurde der 40-Jährige schließlich durch Polizeibeamte in dem unfallbeschädigten Fahrzeug sitzend angetroffen. Da sich der Verdacht auf Drogen- und Alkoholkonsum ergab, wurden dem Geflüchteten Blutproben von einem Arzt entnommen, um den Konsum verbotener Substanzen und den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. Der Führerschein und das Unfallfahrzeug wurden sichergestellt. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 5.000 Euro. Polizeibeamte trafen den Ahauser am nächsten Tag gegen 21.00 Uhr erneut an. Er war wiederum alkoholisiert und unter dem Einfluss von Drogen mit einem Fahrzeug, diesmal mit einem Motorrad, in Ahaus unterwegs. Blutproben und ein weiteres Strafverfahren sind die Folgen dieser Fahrt. Das Führen von Kraftfahrzeugen untersagten die Beamten erneut.

