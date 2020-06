Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert über rote Ampel

Gronau (ots)

Deutlich alkoholisiert hat ein Radfahrer die Spinnereistraße in Gronau befahren. Polizeibeamte wurden am Mittwoch auf den Gronauer aufmerksam, als er vor ihrer Nase eine rote Ampel missachtete. Der Radfahrer fuhr gegen 23.20 Uhr in Schlangenlinien über den Radweg in Richtung Gildehauser Straße. Bei der Kontrolle stand er schwankend vor den Beamten. Nachdem ein Atemalkoholtest den Verdacht bestätigte, durfte der 22-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können.

