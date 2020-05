Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Warnmeldung

Zweibrücken (ots)

Am 5.5.2020 war eine Arbeiterkolonne im Bereich Niederauerbach unterwegs. Diese boten Anwohnern an Ausbesserungen an deren Hofeinfahrten durchzuführen. Dies sollte mittels Teer erfolgen. Es wird vor der Inanspruchnahme solcher Arbeiten gewarnt da diese oft unfachmännisch und überteuert durchgeführt werden. Sollten solche Personen erneut auftreten bitte die Polizei Zweibrücken verständigen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell