Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugen für Verkehrsunfall gesucht

Bocholt (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich ein Zeuge gegen 22.20 Uhr bei der Polizei und gab an, wenige Minuten zuvor einen Verkehrsunfall beobachtet zu haben. Demnach sei auf dem Stadtring ein Fahrradfahrer von einem weißen Kleinwagen angefahren und durch die Luft geschleudert worden. Der Unfallverursacher sei mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dinxperloer Straße geflüchtet. Der Radfahrer hatte sich offenbar entfernt, ohne den Rettungsdienst oder die Polizei zu informieren. Er und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

