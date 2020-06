Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Schulgebäude

Borken (ots)

Eine beschädigte Dokumentenkamera und eine beschädigte Fensterscheibe hinterließen Einbrecher am Schulgebäude der Gesamtschule an der Neumühlenallee. Der oder die Täter hatten eine Fensterscheibe eines Klassenraums eingeschlagen, die Dokumentenkamera an sich genommen und beschädigt. An der Örtlichkeit lagen auch Scherben zerbrochener Bierflaschen. Der Täter hat sich vermutlich bei der Tat verletzt. Das Geschehen trug sich zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 14.15 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

