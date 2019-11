Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl aus Pkw

Hamm-Heessen (ots)

Ein Unbekannter schlug in der Nacht zu Samstag an zwei geparkten Pkw in Heessen die Scheiben ein und griff in die Fahrzeuge. Gegen 0.20 Uhr konnte der Täter an einem VW Golf beobachtet werden. Hier erbeutete er ein Mobiltelefon. Der Mann trug eine helle Jacke mit einem Emblem auf dem linken Ärmel, eine Mütze, eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Gegen 0.50 Uhr wurde eine zweite Tat bekannt. An der Heessener Dorfstraße konnte dabei aus einem VW Passat eine Geldbörse erbeutet werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell