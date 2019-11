Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. November, gegen 14:45 Uhr an der Gustav-Heinemann Straße, Höhe Poststraße, leicht verletzt. Der 76-jährige Fahrradradfahrer wollte die Gustav-Heinemann Straße queren, um in die Poststraße abzubiegen. Eine ihm entgegenkommende 25-jährige Chevrolet Fahrerin wollte ihrerseits nach rechts in die Poststraße abbiegen, als es zur Kollision kam. Der Radfahrer wurde leicht an der linken Schulter, sowie an der linken Hand verletzt, wollte aber vor Ort nicht behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka sechshundertfünzig Euro. (av)

