Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in leerstehende Wohnung

Hamm-Mitte (ots)

Die falsche Wohnung hatten sich Einbrecher in der Zeit von Mittwoch, 20. November, 12 Uhr und Freitag, 22. November, 13 Uhr ausgesucht, als sie in eine leerstehende Wohnung in der Borbergstraße einbrachen. Der Täter hebelte an der Holzwohnungstür und brach das Schließblech auf. Nachdem man festgestellt hatte, dass die Wohnung leer stand, entfernte man sich, ohne Beute gemacht zu haben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (av)

