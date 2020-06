Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerraum

Bocholt (ots)

Eine Playstation, einen Monitor und eine Softairwaffe entwendete ein Einbrecher in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr, aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Uhlandstraße. Der Täter hatte dazu die Kellertür aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

