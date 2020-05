Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Gartenhauses mit Elektromobil

Prüm (ots)

Am späten Donnerstagabend 07.05.2020 kam es in der Ortslage Buchet im Eifelkreis Bitburg-Prüm zu einem Brand eines Gartenhauses sowie des angrenzenden Carports. Ein sich hierunter befindliches Geländefahrzeug mit Elektromotor entzündete sich nach ersten Ermittlungen beim Ladevorgang selbst und geriet in Vollbrand. Dieses Feuer sprang anschließend auf den Carport und das Gartenhaus über, sodass auch diese in Brand gerieten und vollständig abbrannten. Die Bewohner des Jagdhauses bemerkten den Brand und konnten eine weitere Verbreitung des Feuers durch eigene Löschversuche bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Im Einsatz befanden sich neben den Feuerwehren Sellerich und Bleialf das DRK sowie die Polizei Prüm.

