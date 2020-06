Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirthe - Hund vermutlich vergiftet

Borken-Borkenwirthe (ots)

Am Dienstag verstarb ein vierjähriger Berner Sennenrüde - vermutlich an einer Vergiftung, die er am Sonntag erlitten hatte. Der Hund konnte trotz tierärztlicher Behandlung nicht gerettet werden. Auf dem Grundstück des Geschädigten an der Straße Branden in Borkenwirthe wurde ein Gegenstand gefunden, den der Hund am Sonntag aufgenommen aber wieder ausgespuckt hatte. Der Gegenstand wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell