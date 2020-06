Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Auto schleudert gegen Gartenmauer

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 19-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Legden zugezogen. Die Legdenerin war gegen 16.30 Uhr auf der Wibbeltstraße in Richtung Friedrich-Castelle-Straße unterwegs, um in diese abzubiegen. Sie übersah an der Einmündung Wibbeltstraße/Friedrich-Castelle-Straße einen von rechts kommenden 34-jährigen Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger. Dieser befuhr die Friedrich-Castelle-Straße in Richtung Bachstraße. Beim Abbiegen geriet die 19-Jährige auf die Fahrspur des Kleintransporters und stieß sie mit dem mit einem Minibagger beladenen Anhänger des Legdeners zusammen. Anschließend schleuderte ihr Pkw gegen eine Grundstücksmauer. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, nachdem die Feuerwehr sie aus ihrem Auto befreit hatte. An der Unfallstelle gilt die Vorfahrtregelung "Rechts-vor-Links". Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 7.000 Euro geschätzt.

