Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht durch Epe gefahren

Gronau (ots)

Die Autofahrt eines 26-jährigen Gronauers endete am Mittwoch, nachdem Beamte des Einsatztrupps ihn in Epe am frühen Abend auf der Straße "Am Friedhof" angehalten hatten. Den Verdacht auf Konsum verbotener Substanzen bestätigte ein Drogenvortest. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

