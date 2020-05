Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K34/ Leitplanken beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

In den Tagen vor dem 05.05.2020, wurden auf der K34, von der L160 kommend, in Fahrtrichtung Gerach, in einer Rechtskurve mehrere Schutzplanken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 890 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell