Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an der Kirche St. Nikolaus

Bundenbach (ots)

Am 14.05.2020 wurde die Polizeiinspektion Idar-Oberstein darüber informiert, dass an der Kirche St. Nikolaus in Bundebach ein Facettenfenster nicht unerheblich beschädigt wurde.

Das o.g. Facettenfenster über der Eingangstür wurde durch unbekannte Täter mit Steinen beworfen, wodurch vier Löcher entstanden sind. Die Tat ereignete sich in den Tagen vor dem 14.05.2020.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781/5610 entgegen genommen.

