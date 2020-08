Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Bäckerei beschäftigt Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

Offenbar auf den Inhalt eines Tresors hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in die Filiale der Bäckerei Hensel in der Detmolder Straße in der Nacht zu Sonntag abgesehen.

Dazu hatten sich die Kriminellen Zutritt zu dem freistehenden Gebäude verschafft und sich nach Einschätzung der Ermittler gezielt zu einem Tresor begeben, den man gewaltsam anging und aufbrach. Daraus entwendeten die Täter einen Bargeldbetrag, bevor sie in unbekannte Richtung vom Tatort flohen. Als Zeitraum für den Einbruchdiebstahl kann der Zeitraum Samstag, 17.20 Uhr bis Sonntag, 5.45 Uhr eingegrenzt werden.

Da es bei dem Öffnen des Geldschranks eine größere Geräuschentwicklung gegeben haben dürfte und der Einbruchsort mitten in einem Wohngebiet liegt, erhoffen sich die Beamten Hinweise zu den Tätern oder zu möglichen Fluchtfahrzeugen. Entsprechende Beobachtungen werden unter Telefon (0571) 88660 von der Polizei entgegengenommen.

