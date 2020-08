Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vierjähriger bei Unfallflucht verletzt

Minden (ots)

Am Donnerstagabend ist ein vier Jahre altes Kind bei einer Unfallflucht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Autofahrer.

Als das Kind gegen 21.30 Uhr aus einer Kleingartenanlage kommend auf die Fahrbahn der Straße "Am Ford C" trat, wurde es von einem fahrenden PKW erfasst. Dadurch stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich. Der Fahrzeugführer entfernte sich hingegen ohne seinen Pflichten nachzukommen offenbar zügig in Richtung der Victoriastraße. Rettungskräfte brachten den Jungen ins JWK.

Hinweise zu dem unbekannten Fahrer, bei dessen Gefährt es sich um ein dunkles Auto handeln soll, bitte an die Verkehrsermittler unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell