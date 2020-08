POL-MI: Spiritusflasche explodiert - Mindenerin (18) schwer verletzt

Polizei Minden-Lübbecke

Spiritusflasche explodiert - Mindenerin (18) schwer verletzt

Minden

Bei einem Unfall mit brennendem Spiritus ist am frühen Donnerstagmorgen eine junge Mindenerin schwer verletzt worden.

Nach ersten Angaben hatten sich mehrere heranwachsende Personen im Garten eines Einfamilienhauses in der Straße "Nach den Bülten" getroffen und dort im Verlaufe des Mittwochabends einen Feuerkorb entzündet. Weil das Feuer gegen 2 Uhr morgens zu erlöschen drohte, nahm ein männlicher Gast (18) aus Minden eine Spiritusflasche und versuchte mit deren Inhalt die Flammen neu anzufachen. Dies führte dazu, dass die Plastikflasche in Brand geriet und explodierte. Dabei spritzte ein Teil der brennenden Substanz auf den Oberkörper der 18-jährigen Frau, die dadurch schwere Brandverletzungen erlitt. Kräfte des Rettungsdienstes brachten sie unter Anwesenheit eines Notarztes in das Mindener Klinikum.

In diesem Kontext warnt die Polizei zum wiederholten Male davor, Spiritus oder andere brennbare Flüssigkeiten auf offenes Feuer zu spritzen. Vielmehr sollte ein ausgehendes Feuer mit Papier und Holz wieder entfacht werden.

