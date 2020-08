Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Graffiti-Sprayer in Windheim am Werk

Petershagen (ots)

Unbekannte haben in Windheim in der Nacht zu Mittwoch zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen.

So sprühten die Täter Schriftzeichen in grüner und oranger Farbe in der Kanalstraße, der Hans-Lüken-Straße und der Weserstraße an diverse Gegenstände wie Ortseingangstafeln, Schaltschränke sowie Lagerkästen. Auch Brückengeländer, Blumenkübel, Werbetafeln und Bushaltestellenhäuschen waren von den Farbschmierereien betroffen. Die Taten dürften sich zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr ereignet haben.

Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, der möge sich bei der Polizei unter (0571) 88660 melden, so die Bitte der Ermittler.

