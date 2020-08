Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten aufgegriffen

Minden, Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Kurz nachdem die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke per Pressemitteilung die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 13-jährigen Jungen aus Minden bat, ist der Gesuchte wohlbehalten am Bahnhof in Hamm von Beamten der Bundespolizei aufgegriffen worden. Dort wird er jetzt von seinen Eltern abgeholt.

