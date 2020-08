Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer (61) bei Unfallflucht verletzt, BMW-Fahrer gesucht

Lübbecke (ots)

Nur durch ein Bremsmanöver und mit Glück hat am Dienstagabend ein Radfahrer (61) offenbar einen Unfall vermeiden können. Dennoch verletzte er sich. Die Polizei sucht nun nach einem flüchtigen BMW-Fahrer.

Nach eigenen Angaben hatte der Radfahrer aus Lübbecke gegen 19.35 Uhr den Heuweg von der Bayeuxallee kommend zur Röttgerstraße hin befahren, als ihm auf der Straße eine Limousine entgegenkam. Im Bereich eines künstlich auf seiner Straßenseite angelegten Weghindernisses beschleunigte der BMW-Fahrer offenbar plötzlich. Aus diesem Grund führte der 61-Jährige zur Verhinderung der Kollision eine Vollbremsung durch und kam zu Fall. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Autofahrer entfernte sich hingegen in Richtung der Bundesstraße.

Bei dem BMW soll es sich um älteres Modell in der Farbe graugrün handeln. Am Steuer des Wagens saß ein offenbar männlicher Autofahrer in einem Alter von 25-35 Jahren mit dunkelblonden oder hellbraunen Haaren. Zudem befanden sich vermutlich auch weitere Personen in dem PKW.

Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

