Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Automatenaufbruch in Kleinenbremen

Porta Westfalica (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Kleinenbremen an der Ecke der Rintelner Straße / Im Bönsken versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

Gegen 2.30 Uhr hörte ein Zeuge zunächst zwei dumpfe Geräusche und bemerkte daraufhin zwei offenbar männliche Personen am an der Seitenwand einer Fleischerei hängenden Zigarettenautomaten. Als daraufhin mehrere Kraftfahrzeuge die Örtlichkeit auf der Rintelner Straße passierten, entfernten sich die Unbekannten zunächst vom Tatort, kehrten kurz darauf jedoch zurück. Nach weiteren erfolglosen Schlägen gegen das Gerät ließ das Duo von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung der Wohnsiedlung "Im Bönsken". Alarmierte Streifenwagenbesatzungen führten zusammen mit Kräften aus Bückeburg und Rinteln eine Nahbereichsfahndung durch. Diese blieb ohne Ergebnis.

Hinweise zu den Unbekannten werden von der Polizei Minden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell