Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Gemeindehaus

Petershagen (ots)

Zu einem Einbruchdiebstahl in eine Kirchengemeinde in Windheim ist es am Ende der vergangenen Woche in der Dorfstraße gekommen.

So suchten die Unbekannten zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 8 Uhr das sich in Nähe des Riehebachs befindliche Kirchengelände auf und brachen die Eingangstür des Gemeindehauses auf. Anschließend öffnete man gewaltsam weitere Türen, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete aus dem Gebäude unter anderem Bargeld.

Hinweise zu den Tätern bitte unter Telefon (0571) 88660.

