Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Die Polizei, dein Freund und Helfer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein etwas ungewöhnliches Anliegen hatte am Sonntagnachmittag eine 66-jährige Urlauberin aus Luxemburg. Bei einer Radtour war ihr eine Schraube am Sattel irreparabel gebrochen, weshalb sie die Polizeiinspektion Neustadt aufsuchte und um Hilfe bat. Damit die Dame die Fahrt zu ihrem Urlaubsdomizil in Lachen-Speyerdorf fortsetzen konnte, wurde ihr ein Leihsattel zur Verfügung gestellt, den sie wenig später absprachegemäß wieder zur Dienststelle zurückbrachte. Über die schnelle und unkomplizierte Hilfe war die Urlauberin sehr dankbar.

