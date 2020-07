Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Großflächiger Feldbrand zwischen Obrigheim und Obersülzen

Grünstadt - Obrigheim - Obersülzen (ots)

Bei der Getreideernte kam es am Sonntag den 12.07.2020 gegen 15:55 Uhr in einem Feld zwischen Obrigheim und Obersülzen zu einem großflächigen Brand. Bei der Ernte fing die an einen Traktor angehängte Arbeitsmaschine Feuer, welches auf das Feld überging. Gegen 16:30 Uhr war das Feuer gelöscht. Mit den Löscharbeiten waren 63 Feuerwehrleute umliegender Feuerwehren (Worms, Wonnegau, Leiningerland) beschäftigt. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Der Traktor samt Arbeitsmaschine brannte vollständig aus. Die abgebrannte Fläche hat eine Größe von ca. 4000 Quadratmeter. Der Sachschaden beläuft sich auf 20000 Euro (B.H.).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359-9312-0

Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell