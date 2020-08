Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Lübbecke (ots)

Ein am Samstag in der Hardenbergstraße abgestellter BMW ist im Laufe des Nachmittags von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf eine Unfallflucht.

Der Fahrer des grauen BMW berichtete den Polizisten, dass er seinen Wagen gegen 14.30 Uhr zwischen den Einmündungen der Friedrichsstraße und der Paulusstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung der B 239 abgestellt hatte. Als er um 18 Uhr zu seinem Pkw gekommen sei, habe er an der hinteren linken Seite des BMW einen Schaden bemerkt. Ob ein anderer Autofahrer oder möglicherweise ein Fahrradfahrer den Schaden verursachte, ist unklar. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (05741) 2770.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell