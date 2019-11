Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche Autos beschädigt

Mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen, Widerstandes und Beleidigung muss jetzt ein 25-Jähriger rechnen, nachdem er am Sonntagabend, 17. November, im Stadtteil Buer die Außenspiegel von mehreren Autos abgetreten hatte. Gegen 20 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Gelsenkirchener Polizei. Die Beamten trafen den aggressiven Randalierer kurze Zeit später auf der Hochstraße an. Dort schmiss er gerade mehrere Mülltonnen um. Der Gelsenkirchener wurde in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Wache beleidigte der 25-Jährige die Polizisten, später leistete er noch Widerstand. Bislang wurden mehr als zehn Sachbeschädigungen aktenkundig. Die Taten ereigneten sich auf der Hochstraße, am Nordring und auf den Straßen Freiheit und Heimat. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Vier Autos beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 16. November, 21 Uhr, und Sonntag, 17. November, 11 Uhr, auf der Kettelerstraße in Ückendorf. Die Randalierer zerkratzen die Fahrzeuge und hinterließen einen geschätzten Gesamtschaden von 2000 Euro. Hinweise zu den Taten und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8210 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

