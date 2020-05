Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Kleingartenanlage

Attendorn (ots)

In der Nacht auf Samstag haben bisher unbekannte Täter mehrere Lauben der Kleingartenanlage "Heiderbaum" in Attendorn aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21 Uhr und 01:30 Uhr. Insgesamt wurden 3 Lauben gewaltsam aufgebrochen, in einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Außerdem war eine Laube unverschlossen. Neben einem Jugendfahrrad wurde vor allem Werkzeug entwendet. Der Sachschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden diese bitte der Polizei unter T: 02761/9269-0.

