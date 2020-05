Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugin vereitelt einen Automatenaufbruch

Olpe (ots)

Am Samstagmorgen um 00:30 Uhr wurde eine Anwohnerin im Ortsteil Griesemert durch Geräusche auf zwei unbekannte Männer aufmerksam, die sich an einem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Offensichtlich versuchten sie, den Automaten mittels ihres weißen Lieferwagens sowie Spanngurten aus der Verankerung zu reißen. Nach Ansprache durch die Zeugin flüchteten die Täter in Richtung Autobahn 45. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die eingesetzten Polizeibeamten legten eine Strafanzeige vor.

