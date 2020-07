Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Estern - Nach Sturz mit Pferd schwer verletzt

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 32-Jährige am Sonntag in Gescher bei einem Reitunfall erlitten. Die Südlohnerin war gegen 12.25 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Estern zusammen mit einer weiteren Reiterin unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wieherte ein Esel auf einer angrenzenden Koppel und rannte den Pferden hinterher. Das Pferd der Frau schrak daraufhin auf, knickte auf dem unbefestigten Grünstreifen neben der Fahrbahn um und stürzte mit der Reiterin zu Boden. Ein Rettungshubschrauber brachte die 32-Jährige in eine Klinik.

