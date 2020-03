Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Messing aus Firma geklaut

Hattingen (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch das Fenster eines Firmengebäudes an der Henrichs-Allee ein. Sie kletterten durch das Fenster und gelangten in den Betrieb. Augenscheinlich hatten es die Diebe auf Messingblöcke abgesehen, die sich in der Halle befanden. Sie entwendeten etwa 100 kg Messing. Hinweise gibt es bislang nicht.

