POL-WE: Kennzeichen gestohlen +++ Werkzeug entwendet +++ Einbruch in Sportheim +++ Kellerfenster aufgebrochen +++ Anwohner vertreiben Einbrecher - Zeugen gesucht! +++ Einbrecher scheitern +++ u.a.

Friedberg (ots)

>Friedberg: Kennzeichen gestohlen

Die beiden Kennzeichenschilder eines grauen Skoda (FB-JR 236) entwendeten Diebe zwischen Freitag (06. März), 11 Uhr und Samstag (07. März), 01 Uhr. Das Fahrzeug parkte im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Hanauer Straße. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel: 06031/6010.

>Glauburg: Werkzeug aus PKW entwendet

Ein unbekannter Straftäter entwendete in der Ringstraße im Ortsteil Stockheim am Samstag (07. März) gegen 10.45 Uhr einen Kunststoffbeutel mit mehreren Werkzeugen aus dem Kofferraum eines geparkten grauen Mercedes. Da der Eigentümer mit dem Beladen des Autos beschäftigt war, stand die Heckklappe zeitweise offen. Offensichtlich als sich der Eigentümer kurz vom Fahrzeug entfernte, entnahm ein Unbekannter besagten Beutel mit Werkzeug im Wert von etwa 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel: 0604296480.

>Butzbach: Einbruch in Sportheim

Unbekannte drangen zwischen Freitag (06. März), 11.30 Uhr und Samstag (07. März), 10.20 Uhr in ein Vereinsheim im Ortsteil Fauerbach ein und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Dazu hebelten sie zunächst eine Eingangstür auf und gelangten so in die Vereinsräume. Dort brachen sie eine Kasse auf. Mit dem darin befindlichen Geld flüchteten sie dann. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter 06033/70430.

>Altenstadt: Kellerfenster aufgebrochen

Einbrecher entwendeten zwischen Mittwoch und Freitag Besitztümer mit einem im fünfstelligen Bereich liegenden Gesamtwert aus einem Einfamilienhaus im Ortsteil Oberau. Irgendwann zwischen Mittwoch (04. März), 11.30 Uhr und Freitag (06. März), 20 Uhr hatten die Straftäter dazu ein Kellerfenster aufgehebelt und waren dann in das Haus eingestiegen, in welchem sie diverse Räume durchwühlten. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kripo Friedberg bittet mögliche Zeugen, sich unter 06031/6010 zu melden.

>Wölfersheim: aufmerksame Anwohner vertreiben Einbrecher - Weitere Zeugen gesucht!

Am Samstag (07. März) versuchten Einbrecher sich an einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Greiling." Zwischen 19.35 Uhr und 19.50 Uhr machten sie sich an einem Schlafzimmerfenster zu schaffen und gelangten so ins Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkten das Vorhaben mehrere Anwohner. Sie verständigten daraufhin die Polizei. Kurz darauf seien zwei etwa 180 cm große Männer mit dunklen Haaren und roten Jacken gesehen worden, die in die nahegelegene Feldgemarkung rannten. Diese konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Kripo Friedberg fragt nun: Wem sind in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen? Wurden die beiden flüchtenden Personen durch weitere Zeugen beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel: 06031/6010 entgegen.

>Bad Nauheim: Einbrecher scheitern

An mehreren Terrassentüren eines Einfamilienhauses scheiterten Einbrecher am Samstag (07. März) zwischen 20 - 22 Uhr im Sperberweg. So versuchten sie zunächst vergeblich, diese aufzuhebeln. Da dies offensichtlich nicht gelang, versuchten sie dann, die Glasscheibe einzuwerfen. Auch dieser Einfall war nicht von Erfolg gekrönt. Ohne Diebesgut machten sie sich schließlich aus dem Staub. Dabei hinterließen sie Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise diesbezüglich bitte an die Kripo Friedberg, Tel: 06031 /6010.

>Butzbach: Versuchter Wohnungseinbruch

An der Haustür eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße hebelte vermutlich ein Einbrecher zwischen Donnerstag (05. März), 15.40 Uhr und Freitag (06. März), 15.00 Uhr. Da die Tür standhielt, flüchtete er schließlich. Am Türrahmen entstand geringer Sachschaden. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel: 06031/6010.

Friedberg: Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte hebelten am vergangenen Freitag (06. März) gegen 19.15 Uhr ein Fenster in der Straße "In der Au" im Ortsteil Dorheim auf und stiegen dann in das Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume. Offensichtlich wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten schließlich. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Friedberg, 06031/6010.

