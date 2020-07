Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Laute Gruppe nachts im Park

Stadtlohn (ots)

Scherben von zerschlagenen Bierflaschen, lautstark grölende Jugendliche - kein schönes Bild, das sich in der Nacht zum Sonntag Polizeibeamten im Losbergpark in Stadtlohn bot. Die neun jungen Leute im Alter von 16 bis 20 Jahren hatten sich dort an einer Feuerstelle niedergelassen. Die Beamten stellten die Personalien der Anwesenden fest und forderten die Gruppe auf, Unrat und Scherben ordnungsgemäß zu entsorgen und die Örtlichkeit zu verlassen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell