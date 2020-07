Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Vandalismus an Bushaltestelle

Velen (ots)

Mutwillig zerstört haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Velen die Scheibe eines Wartehäuschens an Bushaltestelle. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Das Geschehen spielte sich an der Ramsdorfer Straße ab. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

