Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geparktes Auto angegangen

Borken (ots)

In die Seitenscheibe eines parkenden Autos haben Unbekannte am Wochenende in Borken ein Loch geschlagen. Das beschädigte Fahrzeug stand an der Oedinger Straße, wo es zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr, zu der Tat kam. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

