POL-MI: Nach Brand auf Reiterhof: Ermittler bitten wichtige Zeugen um Kontaktaufnahme

Bad Oeynhausen (ots)

Im Zusammenhang mit den polizeilichen Ermittlungen nach dem Brand auf einem Reiterhof in Werste an der Jahnstraße in der Nacht zu Freitag vergangener Woche geht der für den Fall zuständige Kriminalhauptkommissar diversen Spuren nach.

So hatte ein Zeuge berichtet, dass er noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr drei männliche Personen bemerkt habe, wie diese zu Fuß auf der Rudolf-Harbig-Straße aus Richtung der Jahnstraße kommend in Richtung der Gohfelder Poststraße gingen. Um wen es sich bei dem Trio handelte, ist unklar. Diese Personen könnten für die Ermittlungen wichtige Beobachtungen gemacht haben und werden daher als Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Eine andere Hinweisgeberin war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf die Flammen aufmerksam geworden und befand sich auf der Straße Wasserriede, als aus dem Pfauenweg ein schwarzer Pkw mit sichtlich hoher Geschwindigkeit auf die Wasserriede einbog. Diesem Pkw habe sie ausweichen müssen, um nicht überfahren zu werden, so die Frau. Der Fahrer des Autos ist bisher unbekannt und wird ebenfalls als Zeuge gesucht.

Weiterhin gingen Hinweise ein, dass sich an einer westlich der Reitanlage gelegenen Halle an der Ecke In den Fichten/Dr.-Eckener-Straße häufig junge Leute treffen. Dies soll auch am Donnerstagabend vor dem Brand der Fall gewesen sein. Auch diese Personen könnten etwas beobachtet haben, so die Hoffnung des Beamten.

Zudem wurde am Samstag, 18. Juli, eine über dem Reitstall schwebende Drohne bemerkt. Von wem und warum das kleine Fluggerät eingesetzt wurde, ist ebenfalls für den Ermittler wichtig zu wissen. Daher wird der Drohnenführer um Kontaktaufnahme gebeten.

Weitere Erkenntnisse zu der Brandlegung könnte ein Gutachten eines Sachverständigen ergeben. Der Experte hatte am Donnerstag im Auftrag der Versicherung der geschädigten Familie Kollmeyer die Brandstelle untersucht.

Alle genannten Personen sowie weitere Zeugen mögen sich bei der Polizei in Minden unter Telefon (0571) 88660 melden.

