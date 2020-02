Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo raubt Jugendlichen aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Zwei bislang unbekannte Täter raubten einen 16-jährigen Bielefelder am 31.01.2020 an der Obernstraße aus - Zeugen gesucht.

Zusammen mit einem 15- und einem 17-jährigen Bielefelder, sowie einem jugendlichen Mädchen, war der Bielefelder am Freitagabend in der Innenstadt unterwegs. Gegen 20:40 Uhr hielten sich die Jugendlichen hinter einem Haus an der Kreuzung Obernstraße / Artur-Ladebeck-Straße auf.

Dort wurden sie von zwei jungen Männern angesprochen. Diese kamen direkt auf die Gruppe zu und fragten die jungen Leute nach ihren Vornamen. Der Wortführer näherte sich dabei auf bedrohliche Weise und stieß den 16-Jährigen mit den Händen zurück. Dabei riss er dem Jugendlichen eine mitgeführte Tragetasche aus der Hand. Er durchsuchte die Tasche.

Dann forderte er den Bielefelder auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Erst dann würde er die Tasche zurückbekommen. Er drohte ihm Schläge an, für den Fall, dass sich der 16-Jährige nicht darauf einließe.

Nachdem der Bielefelder Bargeld aushändigte, verschwanden die beiden Männer über die Straße Oberntorwall in Richtung Jahnplatz.

Laut Beschreibung waren die Täter etwa 18 bis 20 Jahre alt. Beide waren circa 1,80 Meter groß. Einer von ihnen hatte einen seitlich kahl geschnittenen Kurzhaarschnitt. Der andere trug einen Bart. Die zwei Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zum Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

