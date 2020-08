Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleiner Hund bei Hitze im Auto gelassen

Bad Oeynhausen (ots)

Weil sich ein kleiner Hund bei großer Hitze längere Zeit in einem verschlossenen Auto befand und sich kaum noch bewegte, hat am Samstag ein Passant die Seitenscheibe des auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Oeynhausen abgestellten Pkw eingeschlagen.

Als die um kurz nach 13 Uhr verständigten Beamten einer Streifenwagenbesatzung eintrafen, hatte sich eine größere Menschenmenge um das Fahrzeug versammelt. Der Marktleiter teilte den Polizisten mit, dass sich das Tier nach seinem Kenntnisstand mindestens 25 Minuten in der Mittagshitze allein in dem Pkw befunden habe. Bevor der Hund aus dem Wagen befreit wurde, seien mehrfache Durchsagen im Markt erfolglos verlaufen. Als sich der Zustand des Vierbeiners immer weiter verschlechterte, sei die Beifahrerseite eingeschlagen worden.

Der von den Beamten zur Rede gestellte Hundebesitzer gab an, dass er eine Fahrzeugscheibe einen Spaltbreit geöffnet habe und maximal 10 bis 15 Minuten im Geschäft gewesen sei. Zwar fanden die Beamten tatsächlich eine Scheibe einen Spalt geöffnet vor, dies reichte aber auf keinen Fall für eine ausreichende Belüftung aus. Daher wurde gegen den Mann eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell