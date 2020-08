Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Dienstag, 04. August 2020, 22.00 Uhr und Donnerstag, 06. August 2020, 11.30 Uhr kam es in der Efeustraße zum Diebstahl eines Pedelecs. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Fahrrad des Herstellers Haibike, Modell SDoro Trekking 5.0, das an einer Bushaltestelle stand. Es handelte sich um ein Fahrrad mit blau/schwarzem Rahmen. Schutzbleche, Sattel, Griffe und Felgen waren schwarz. Dazu waren am Gepäckträger zwei Taschen befestigt. Am linken Griff befand sich zudem ein roter Aufkleber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Betrunken von Straße abgekommen

Am Freitag, 7. August 2020, kam es um 07.47 Uhr auf der B72/Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Zeugen meldeten der Polizei einen Lkw, der Schlangenlinien fuhr und wiederholt nachrechts von der Fahrbahn und auf die Gegenfahrbahn geriet. Im weiteren Verlauf überfuhr der Lkw-Fahrer einen Leitpfosten. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Münster konnte durch Polizeibeamte im Bereich Bührener Ring kontrolliert werden. Dieser wies einen Atemalkoholwert von 3,16 Promille auf. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden am Leitpfosten und am Lkw wird auf 100 Euro geschätzt.

